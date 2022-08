Aumento por COLA en cheques de Seguro Social a partir de enero del 2023 podría ser de hasta 10%

El aumento anual de Ajuste por costo de vida (COLA) que se traduce en un alza en los cheques mensuales de la Administración del Seguro Social podría ser de hasta 10%, anticipan expertos.

Sin embargo, lo anterior dependerá de la medición de los niveles de inflación de los meses de julio, agosto y septiembre.

Para determinar el ajuste que será aplicado en el 2023, la agencia utiliza el cálculo conocido como CPI-W o Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos.

El índice mide el cambio promedio de los precios de bienes y servicios equivalentes al gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explica la SSA en un comunicado en su sitio web.

Bajo el índice, durante el primer semestre de 2022, se identificó una aceleración en la inflación subiendo un 6.8% entre diciembre de 2021 y junio de 2022. Si la inflación se mantiene a ese paso, el ajuste de COLA podría alcanzar un dígito doble.

Algunos analistas como Mary Johnson, de Senior Citizens League, proyectan que el ajuste anual será de 9.6%. Independientemente de la cifra, se tratará del incremento más sustancioso de los beneficios del Seguro Social desde el 1981.

Este año, el aumento bajo COLA fue de 5.9%, y la mayoría de los recipientes comenzaron a recibir el cheque agrandado en enero.

El pago promedio adicional a un beneficiario se calculó en $92 mensuales para un pago total de aproximadamente de $1,657.

Con base en los cálculos preliminares, a partir de enero del 2023, los retirados recibirían, en promedio, $159 extra al mes, para un total aproximado de $1,800 adicionales al año.

