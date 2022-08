¿Cuánto podría recibir al año un beneficiario en cheques de Seguro Social con nuevo aumento mensual por COLA para el 2023?

Partiendo de la estimación de un aumento entre $150 y $153 dólares mensuales en los cheques del Seguro Social; en promedio, los beneficiarios de este programa federal obtendrían al año un mínimo de $1,800.

A medida que la inflación continúa vigente así como el incremento en el costo de gasolina, alimentos y otros, la expectativa es que los recipientes vean un alza por Ajuste en costo de vida (COLA) de entre 8 % y 9 % en el 2023, que supera el de este año de 5.9 %.

Este año, la medición significó, en promedio, $92 mensuales para un pago total (anual) de aproximadamente $1,657.

No será hasta octubre que la Administración de Seguro Social (SSA) informe de cuánto será el incremento por COLA que entraría en vigor para unos 64 millones de beneficiarios en enero del 2023.

El cálculo busca que los beneficiarios del Seguro Social cuenten con los ingresos necesarios para lidiar con la inflación y el aumento en el precio de productos y servicios.

Si la inflación continúa en los mismos niveles de julio, se espera que el ajuste sea de 9.6 %. Si aumenta entre este mes y septiembre, el ajuste podría incrementar hasta 10.1 %.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explicó la oficina en un comunicado de prensa en su sitio web.

El COLA más alto registrado fue de 14.3 % en el 1980. En el 1979 y el 1981 también se registraron cifras de 9 % y más.

