Ciclista francés arremetió contra Nairo Quintana tras su descalificación: “Sabemos que todos no respetan las reglas”

Nairo Quintana ha tenido unos últimos días complicados después de la notificación que recibió sobre su descalificación del Tour de Francia 2022 y en medio de esa situación surgieron unas declaraciones picantes del ciclista francés David Gaudu, después de haber tenido un roce unas semanas en plena competencia.

Durante la etapa 17 del Tour de Francia 2022 se presenció un momento picante entre Quintana, del Arkea-Samsic, y Gaudu, del Groupama, en el Nairo no quiso sumarse al plan de David para luchar en la etapa.

En ese momento explicó su venganza: “Quintana no me ha pasado al relevo y al final ha decidido atacarme. El director me gritaba que le mordiera. He visto que arrancaba desde muy lejos y me he dicho: por amor propio le voy a pillar y le voy a pasar. Ha sido una justa venganza”.

Ahora fue entrevistado en Ouest France en el que fue reavivado ese episodio y le preguntaron sobre el positivo de Quintana a tramadol en las pruebas de sangre.

“Ni siquiera presté atención al hecho de que Nairo fue descalificado. En cualquier caso, sabemos que todos no respetan las reglas. Aunque hubo pequeños resentimientos contra Nairo durante el Tour, no me molesta porque no estoy montando la bici por Quintana sino por mí. Así que mejor lo dejo ir, voy a practicar para intentar ganarle hasta en el agua”, reconoció.

Recientemente el colombiano Nairo Quintana declinó correr La Vuelta a España para concentrase en su defensa en el Tribunal Arbitral del Deportes, junto al abogado Andrés Charría. El ciclista está convencido en limpiar su nombre y demostrar su inocencia al respecto.

