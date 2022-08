Nairo Quintana se baja de La Vuelta a España para preparar su defensa sobre supuesto dopaje [Video]

Tras recibir la notificación por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que había dado positivo por la sustancia tramadol, en el pasado Tour de Francia, el ciclista Nairo Quintana decidió no correr La Vuelta a España y concentrarse en su defensa para limpiar su nombre.

En los análisis de muestras de sangre que se realizaron entre los días 8 y 13 de julio, durante el Tour de Francia 2022, revelaron la presencia de la sustancia tramadol en la sangre del colombiano y esto significó que sufrieron la descalificación de la competencia, por lo que se borran los 455 puntos que logró junto al Arkea Samsic.

No obstante, el pedalista de Cómbita, tiene el derecho de apelar en los próximos 10 días ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) junto a sus abogados. Esta notificación de la UCI no le impide correr nuevas vueltas por ser la primera sanción que recibe de este tipo, pero él decidió preparar su defensa y no asistir a La Vuelta a España.

El argumento de Quintana

Nairo no correrá la Vuelta a España y aquí su explicación pic.twitter.com/nU7sEAcfhZ — Mario Sabato (@mario_sabato) August 18, 2022

“Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche. Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España aún no me encuentro en condiciones”, dijo el cafetero en un comunicado difundido en redes sociales.

“Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer (miércoles). Así que estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, finalizó.

En un primer y corto comunicado, dijo que desconocía la sustancia: “Me enteré de lo que informaron los medios de comunicación hace unas horas. Solo puedo decir que apelaré al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para probar mi total sorpresa del hecho informado por el Director Médico de la UCI“.

Había ratificado su intención de estar en La Vuelta a España, pero al día siguiente decidió concentrarse en limpiar su nombre.

También podría interesarte:

– Nairo Quintana dio positivo por tramadol y fue suspendido del Tour de Francia

– Nairo Quintana aseguró que correrá en la Vuelta a España y llevará su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo

– Omar López será el manager de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2023