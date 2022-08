Conoce el lugar donde Thalía celebró sus 51 años

La cantante mexicana Thalía ha recibido sus 51 años de la manera más feliz: comiendo rico y disfrutando de la compañía de sus seres queridos.

Desde el día antes a su cumpleaños, el cual es el 26 de agosto, la estrella mexicana comenzó a compartir videos en sus redes sociales donde presumía de los pasteles que sus amigos, familiares y compañeros de trabajo le regalaban.

En la noche Thalía, su esposo Tommy Mottola y otras personalidades se acercaron al nuevo restaurante del puertorriqueño Bad Bunny, Gekkō, el cual se encuentra en la planta baja del SLS Lux Brickell en la colorida South Miami Avenue, Florida.

Entre los invitados estaban Lili Estefan, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Tainy y Lex Borrero.

Muchos medios han reseñado el impresionante pastel de cumpleaños, pues era de cinco pisos y estaba decorado entre el color blanco y dorado. Los encargados de su realización fue Divine Delicacies Cakes.

¿Cómo es el restaurante donde Thalía celebró su cumpleaños?

En su cuenta de Instagram Thalía también compartió algunas fotos en la que se le ve disfrutando del exclusivo restaurante, tanto de sus espacios como de la exquisita comida y bebidas. Gekkō puede recibir hasta 185 comensales.

El restaurante Gekkō es el resultado de una alianza entre Bad Bunny y David Grutman, su nombre significa “luz de la luna”. Su menú se caracteriza por cortes de primera calidad y preparaciones de carne Wagyu con toques de barbacoa coreana, también se ofrece cortes de carne sellados a la flama.

Su interior llama la atención por su estilo principalmente inspirado en la cultura japonesa: paredes estampadas, luz tenue, asientos de colores eléctricos, detalles dorados y más.

Este nuevo espacio exclusivo de Miami inauguró a inicios del mes de agosto y para ese momento fueron invitadas varias celebridades como Karol G, Jhay Cortez, DJ Khaled, Joe Jonas, David y Victoria Beckham, Derek Jeter, Andy Garcia y Lele Pons. View this post on Instagram A post shared by Gekkō (@gekkomiami)

También te puede interesar:

– Thalía recuerda cuando conoció a Olivia Newton John

– Thalía reaccionó al ‘Marimar challenge’ que hizo Niurka Marcos y su hija

– Thalía alerta a sus fans de fraude en su nombre