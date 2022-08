Thalía reaccionó al ‘Marimar challenge’ que hizo Niurka Marcos y su hija

La cantante Thalía en los últimos meses se ha visto bastante activa en las redes sociales, donde no solo comparte contenido para generar entretenimiento, también algunos detalles de su vida personal. Sin embargo, recientemente se viralizó el ‘Marimar challenge’ luego que ella mostrara paso a paso la transformación que realizó para revivir ese personaje que la marcó por el resto de su vida.

A su vez, infinidades de personas se han unido a este nuevo reto, una de ella fue Niurka y Romina Marcos. La vedette compartió un video donde se puede apreciar que realizó otra versión de la famosa telenovela que llevó a la fama la mexicana, siendo uno de los personajes por el que más es recordada.

La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ mostró gran emoción al ver lo que la ex participante de ‘La Casa de los Famosos 2’ se haya atrevido a formar parte de este proceso que ha significado muchísimo para ella, y es que tomó el video que compartieron en la red social TikTok y dividió la pantalla para que todos vieran su reacción.

Además, Thalía también mostró un gran gesto de asombro, y es que la cubana no estaba sola, pues durante la grabación se pudo ver que su hija Romina la acompañó para hacer este momento los más gracioso posible luego de haber tomado a su madre por el cabello donde ambas realizaron una gran simulación.

“Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza a cabeza en mi adorada Marimar”, escribió en su cuenta de Instagram.

La esposa de Tommy Motola manifestó lo grandioso que fue para ella realizar todo este proceso luego de haber transcurrido casi tres décadas. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

“Qué mágico, y qué fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales”, resaltó.

