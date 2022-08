Johnny Depp gastó una gran suma por un retrato semidesnudo de Kate Middleton

Mientras Johnny Depp sigue disfrutando su victoria en la batalla legal por difamación contra su exesposa Amber Heard, el actor está de vuelta en las noticias.

Se sabe que Johnny es un hombre polifacético, pues además de ser un excelente intérprete también es entusiasta del arte, ya que se le ha visto interés por la música, la poesía y la pintura.

Es de hecho en este último ámbito que se recordó cuando, por allá del 2014, Depp visitó la galería del artista callejero Pegasus en Islington, en el Reino Unido, y se animó a gastar una suma de cinco cifras en un retrato desnudo de Kate Middleton.

El actor se encontró con la pintura de la duquesa de Cambridge, que en ese entonces esperaba a su segundo hijo, y sabía exactamente que la quería comprar antes de que apareciera.

Según “The Huffington Post”, el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ siempre se consideró un gran admirador de la obra de Pegasus y pagó por el cuadro $25,000 dólares en el que se muestra a una Middleton embarazada semidesnuda con una corona en el vientre y un logo de la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”.

Look what popped up Islington its naked Kate Middleton by graffiti Pegasus #GameOfThrones LOOOOOOOOL pic.twitter.com/FkEjfZ9h6S — Flavourmag (@Flavourmag) November 19, 2014

Recientemente el famoso actor que dio vida a ‘Jack Sparrow’ anunció en Instagram que vendía algunos de los cuadros que había realizado, a través de ‘Castle Fine Art’ en Londres.

Las piezas eran retratos de los artistas que más lo han inspirado a lo largo de su vida como, Elizabeth Taylor y Ketih Richards, y logró recaudar más de $3 millones de euros, en tan sólo unas horas.

Parte de lo recaudado con las ventas se destinará a apoyar al hospital de niños británico Great Ormond Street y al Hospital de Niños de Los Ángeles.

“Después de tantos años de limitarme, de no permitirme mostrar nada de lo que he pintado -aunque pinté durante muchos años y siempre me quedé con eso- creo que ahora es un muy buen momento para abrazar el miedo o lo que sea y mostrarlo”, expresó Johnny Depp en un video publicado en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Sigue leyendo: Johnny Depp podría regresar a las películas de ‘Fantastic Beasts’

– Revelan la primera imagen de Johnny Depp como el Rey Luis XV

– Johnny Depp dirigirá su primera película en 25 años con Al Pacino como coproductor