Nadie a salvo: policía en coma tras ser robado violentamente en calle de Nueva York; video NYPD

Muhammad Chowdhury, oficial de policía de Nueva York, sufrió fractura de cráneo durante un ataque violento y robo estando fuera de servicio en El Bronx, a plena luz del día.

Según la policía, el ataque ocurrió justo antes de las 11 a.m. del martes. Al parecer el oficial había salido a trotar y tres hombres se le acercaron y lo golpearon repetidamente en la cabeza antes de quitarle el teléfono celular, las llaves y la billetera, que contenían varias tarjetas de débito y documentos de identificación.

Anoche NYPD publicó imágenes de tres personas presuntamente involucradas en la serie de casi 20 robos en todo el condado El Bronx desde el 5 de agosto, el último de ellos contra el oficial el martes 23. No hay sospechosos identificados en este momento y se está llevando a cabo una gran investigación.

WANTED for City Wide Robbery Pattern in the confines of 43, 45, 49 Precincts #Bronx 8/05/22- 8/23/22 Three unknown individuals demanding property before striking their victims (have displayed a Firearm and Knife). Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/ftE794gSUQ — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 24, 2022

Un hombre hispano fue el primero en brindarle auxilio y llamar a 911, destacó NY1 Noticias. El oficial herido fue descubierto por unos colegas tirado en la calle cerca de la intersección de las avenidas Olmstead y Turnbull en el vecindario Unionport, justo afuera del parque infantil “Serrano”. La policía dijo que la víctima estaba sangrando por la oreja.

Fue llevado al Jacobi Medical Center, donde fue reportado en estado crítico con una fractura de cráneo y sangrado en el cerebro, según NBC News. Ayer su esposa Nadira Sherin dijo a Pix11 que Chowdhury había salido de un coma inducido médicamente, estaba respirando por sí solo y había logrado hablar y comer por primera vez desde la golpiza.

El oficial de 48 años no estaba de servicio en el momento del presunto ataque y la policía está investigando si podría ser parte de un patrón de robo en curso. Fuentes dijeron que después de atacar al veterano que suma 18 años con NYPD, los tres hombres huyeron en un Honda Accord negro con placas de Nueva York.

“Esto es lo que sucede cuando nuestros líderes se niegan a responsabilizar a los delincuentes: ni siquiera un oficial de policía puede caminar por estas calles de manera segura”, lamentó Patrick J. Lynch, presidente de PBA, el sindicato de policía municipal más grande del mundo.