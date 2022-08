Shaquille O’Neal insiste que la Tierra es plana: “Siempre hemos volado en línea recta”

Muchos de sus fans se tomaron a broma las declaraciones que, hace ya cinco años, ofreció Shaquille O’Neal para defender su convencimiento de la Tierra era plana. Lo absurdo e incluso surrealista de esta teoría les hizo pensar que el exjugador de la NBA simplemente les estaba tomando el pelo, pero lo cierto es que el legendario pívot estaba hablando totalmente en serio.

Esta semana, O’Neal hizo acto de presencia en la radio australiana, concretamente en el programa ‘The Kyle and Jackie O Show’, para reafirmarse en sus polémicas creencias; aunque, quizá, no las ha expresado con la contundencia de antaño. El que fuera pívot de los Lakers reconoció que el terraplanismo es una teoría de la que “se puede aprender mucho”, para lo que no dudó en proporcionar un llamativo ejemplo.

Shaquille O'Neal volvió a decir que cree que la Tierra es Plana ► https://t.co/in8J9tnRKb pic.twitter.com/GkDaFQAmjC — EcuadorTV (@EcuadorTV) August 25, 2022

“He llegado a volar 20 horas al día, y en ningún momento he notado que voláramos en diagonal. Siempre hemos volado en línea recta, jamás nos hemos dado la vuelta o hemos girado sobre nosotros mismos”, aseguró en su charla, obviando factores tan significativos como la fuerza de la gravedad. Para más inri, Shaquille O’Neal también ha dejado entrever sus sospechas de que nuestro planeta no es capaz de girar sobre sí mismo, como sostienen los expertos.

“¿Sabes eso que dicen de que el mundo rota? Llevo viviendo 30 años en una casa al lado de un lago y jamás he visto que ese lago girara a derecha o izquierda. Pero no le doy importancia a estas cosas, si son ciertas o falsas, son solo teorías”, añadió para asombro de sus interlocutores.

