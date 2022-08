Galilea Montijo sobre su depresión: “Sin el medicamento me hubiera muerto”

La presentadora Galilea Montijo durante la emisión más reciente de ‘Netas Divinas’ ofreció detalles de su vida privada y parte de lo que le ha tocado enfrentar con el transcurso del tiempo. En esta oportunidad habló de las veces que ha tenido que tomar medicinas para poder atravesar algunas situaciones y así lograr intentar hacer las cosas más llevaderas.

“Sin el medicamento me hubiera muerto en algún momento. Sí, cuando me dio depresión posparto tardé un ratito en regresar y cuando tomé el antidepresivo volví a ver de colores, y miré otra vez todo de colores, entonces sí, qué fuerte nos da a las mujeres la parte hormonal”, dijo la mexicana.

“También hay felicidades químicas, y no hablo de drogas, hablo de medicamentos cuando estás depresiva”, agregó.

Sin embargo, lo que resaltó durante su intervención es haber asegurado que gracias a lo que estuvo tomando se sintió en la capacidad de seguir adelante y luego volver a sus actividades cotidianas, que de no haber sido así posiblemente no lo habría contado en este momento.

“A mí me dio depresión posparto cuando al tercer día yo llego con Mateo a la casa y fue como de ‘Ok, y ¿Ahora qué se hace?’ Es ahí cuando digo’ ¿Por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir?’ Yo sentía que los edificios se me venían encima “, llegó a mencionar en otra ocasión.

Montijo explicó que uno de sus más grandes deseos como madre era poderle darle pecho a su bebé, pero debido a una operación estética que se realizó mucho antes en esa parte de su cuerpo, eso no pudo ser posible, hecho que la afectó emocionalmente.

“Yo no pude amamantar con todo esto, pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno… No bajó la leche, (me dijeron): ‘no va a poder, pues no, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, detalló la también actriz.

La conductora a raíz de esto vio el proceso porque el tuvo que ver cuando su vida poco a poco iba cambiando, y que al final le terminó afectando su salud mental.

