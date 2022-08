Aleida Núñez revela uno de sus secretos para lucir un trasero envidiable

Dejar a sus fans con el ojo bien cuadrado por las imágenes que ama compartir en sus redes sociales y que no son obra del Photoshop ni del bisturí porque Aleida Núñez confesó que para lograr un trasero bien redondito bastan una buena dotación de sentadillas.

La actriz suele subir fotos donde luce cuerpazo porque dijo, le encanta recibir piropos bonitos y positivos.

Pero son las fotos de su trasero las que más comentarios despierta en el público.

¿Cómo le hace Aleida para lograr ese ‘derrier’ que derrite?

“Las sentadillas son muy buenas“, aseguró, “yo siempre he hecho pesas, a mucha gente le dan miedo las pesas porque dicen: ay se me va hacer cuerpo de luchadora, pero realmente no. Obviamente sin tanto peso para no dañar y provocar lesiones. Las pesas son muy buenas, son las que más te ayudan a crecer el músculo, la pierna, los glúteos específicamente“.

“Yo tengo toda mi vida haciendo pesas, no crean que esos glúteos se ganaron en días, es un efecto que se logró con un trabajo en el gimnasio de años”. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Desde los 16 años de edad, contó, comenzó su disciplina con el ejercicio y la vida saludable.

Toma mucha agua, se alimenta sanamente y el ejercicio es imperdonable en sus rutinas.

Recomendó suscribirse a su página http://www.aleidavip.com porque ahí sube fotos exclusivas.

Prometió imágenes súper sensuales y de buen gusto en escenarios increíbles, donde aparece al lado de autos de lujo, cabañas o a la orilla del mar. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

