Anitta y otros famosos deslumbran a su paso por la alfombra negra de los MTV VMAs 2022

Como sucede cada año, los MTV Video Music Awards no sólo estuvieron llenos de artistas que deseaban llevarse un premio a casa, sino también de celebridades que buscaron sobresalir con sus impresionantes atuendos.

Anitta, por ejemplo, robó miradas con un atrevido vestido rojo de la casa Schiaparelli. Usó, además, zapatos D’Accori y joyería de Tiffany and Co.

Además de la brasileña, hubo una gran presencia latina por la alfombra negra, con personalidades que incluyeron a J Balvin (acompañado de su pareja, la modelo Valentina Ferrer), Evaluna Montaner y Camilo.

Muchos artistas optaron por diseños con tonalidades oscuras. Una de las primeras en llegar al Prudential Center de Nueva Jersey fue Lizzo, con un despampanante vestido azul marino de Jean Paul Gaultier, así como guantes de gala y lápiz labial del mismo color. View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

Y siempre conocido por sus atuendos arriesgados, Lil Nas X pasó por el encarpetado con un voluminoso diseño.

El rapero y cantante, quien ganó Video del Año en la edición pasada por “Montero (Call Me By Your Name)”, presumió su look ante las cámaras del evento.

“Es (un atuendo) pesado y es de Harris Reed. Es algo fresco y nuevo. Me siento increíble”, dijo el estadounidense, de acuerdo con el portal People. View this post on Instagram A post shared by Mr.Dadhiwala (@mr.dadhiwala)

Taylor Swift fue otra de las famosas que se convirtió en el centro de atención gracias a un vestido de pedrería que al parecer utilizó sin ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift Updates / Sarah🇬🇧 (@callitwhtyouwant)

La modelo Ashley Graham, las cantantes Bebe Rexha, Avril Lavigne y los integrantes del grupo italiano Måneskin fueron otros de los que optaron por atuendos negros. View this post on Instagram A post shared by Houghton by Katharine Polk (@houghtonnyc) View this post on Instagram A post shared by @massesmedia_ View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas) View this post on Instagram A post shared by manesexyy16 (@manesexyy16)

El pre-show de la ceremonia incluyó actuaciones musicales a cargo de Saucy Santana, Yung Gravy y Dove Cameron, quien cantó sus populares temas “Boyfriend” y “Breakfast”.

