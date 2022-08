Demi Rose eleva la temperatura posando con unas alas de ángel y tanga de hilo

La siempre sexy modelo británica Demi Rose se tomó unos días de descanso en Ibiza España, momento que aprovechó para compartir algunas candentes postales donde se le ve disfrutando de un día soleado junto a la piscina, motivo por el que se animó a posar con unas alas de ángel, pero lo que más llamó la atención, fue que la joven posó boca abajo, dejando ver a detalle su prominente retaguardia gracias a una pecaminosa tanga blanca tipo hilo dental.

“Haciendo cosas de ángel 👼🏻”, escribió al pie de la serie de fotografías que subió hace unos días y que consiguieron alcanzar más más de 310 mil corazoncitos rojos y 2,800 comentarios.

“Verdaderamente eres una diosa perfecta y hermosa”, “Reina preciosa” y “Tan Hermoso Ángel. Te Amo Mucho”, fueron algunos de los elogios que le escribieron a la curvilínea algunos de sus casi 20 millones de admiradores de Instagram.

Desliza para ver todas las imágenes

Cabe mencionar que Demi Rose es una de las chicas consentidas de la famosa red social de la camarita, por eso siempre acapara miradas con cada una de sus infartantes publicaciones, tal y como lo demostró previamente al lucir su figura con un vestido de pedrería que no pudo ocultar su ropa interior color nude. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

