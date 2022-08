Jennifer Garner estaría alegre por “deshacerse de su cuarto hijo” tras la boda de Ben Affleck y JLo

La actriz Jennifer Garner habría sido una de las invitadas de la segunda boda de su exesposo Ben Affleck junto a JLo, y que además se llevó a cabo la semana pasada en la mansión del también productor de cine estadounidense ubicada en Georgina. Sin embargo, ella no asistió pese a ver sido una de las personas más esperadas de la celebración de tres días.

La reconocida figura de Hollywood estuvo casada por 12 años con el intérprete del personaje de Batman, y fue en el 2017 cuando anunciaron que ya no podrían seguir estando juntos, pese a tener tres pequeños, fruto del amor que algún día existió.

Un año más tarde ella siguió estando con él pero de otra manera porque lo quiso ayudar por ser el padre de sus hijos, y es que en agosto de 2018 debió asistir a rehabilitación, debido a los constantes problemas que llegó a presentar por su consumo de bebidas alcohólicas. Además, hizo todas las gestiones para llevarlo a una clínica.

Fuentes cercanas a Jennifer Garner revelaron en exclusiva a Page Six lo que habría opinado sobre la boda de Ben Affleck con JLo. pic.twitter.com/bC7qBLQVmq — Cindy Quevedo (@ciindyq_) August 28, 2022

López, Affleck y Garner han demostrado que tienen un trato bastante maduro y sano, no solo por ellos, también por los pequeños que tienen y la intención es evitar que en todo momento salgan afectados, y aunque la actriz de la película de Netflix ‘Hoy sí’ no estuvo presente hace una semana, no quiere decir que no le agradó la noticia, todo lo contrario.

“Estoy seguro de que está encantada de deshacerse de su cuarto hijo“, dijo una fuente cercana a la madre de los hijos de Ben a Page Six. A su vez, el reconocido medio también destacó que hasta la fecha no ha estado claro si ella realmente recibió una invitación por parte de los recién casados.

“Jen siempre ha abordado las cosas de la misma manera, sin importar con quién haya estado Ben. Tienen hijos juntos así que él tiene otro episodio o se sale del carro, sería problema de ella”, añadió la persona.

Amistades cercanas a Garner revelaron que ella siempre hubiese querido que las cosas entre ellos funcionaran, debido a que creció viendo un ambiente bastante sólido con sus padres, y es que sus hermanas también están casadas, fue la manera en como las criaron en su hogar.

