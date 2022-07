La hija de Ben Affleck, Violet, no asistió a su boda: “Extremadamente leal a Jennifer Garner”

Ben Affleck y Jennifer Lopez son oficialmente marido y mujer, pero al parecer no todos están contentos con el matrimonio de Bennifer. Según los informes, la hija mayor del actor, Violet, de 16 años, no asistió a la boda en Las Vegas el pasado fin de semana por respeto a su madre, Jennifer Garner.

“Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”, dijo una fuente a The Post, que confirma que el actor ya les había contado sobre el evento y aún así Violet decidió ausentarse.

“Ben le contó a Jen sobre la boda, pero me dijeron que era solo el viernes como muy pronto. Fue muy, muy mínimamente planeado por adelantado y fue en gran parte impulsado por el momento”, añadió. Entonces, ¿a Violet no le agrada la diva del Bronx como madrastra?

Otro reporte de TMZ indica que los recién casados cuentan con el apoyo de sus hijos y de sus respectivas exparejas, Marc Anthony y Garner, y que los respectivos hijos de Bennifer se sienten como una gran familia, ya que sus padres oficializaron las cosas.

“Sus hijos se sienten más unidos como familia desde la boda en Las Vegas y todos están muy emocionados de ver qué les depara el futuro a todos. Todos se llevan muy bien”, aseguró una fuente.

Affleck y Garner comenzaron a salir en 2004 después de que él cancelara su primer compromiso con Lopez. Los dos se casaron en 2005 y dieron la bienvenida a tres niños juntos: Violet, Seraphina y su hijo Samuel.

Por otra parte, los hijos de Lopez, Max y Emme, aparentemente sí estaban en la boda dado que la cantante compartió una foto de Emme en el asiento trasero de un Cadillac rosa en su boletín informativo.

“Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más motivos para esperar”, escribió en On the JLo.

“Quédese lo suficiente y tal vez encuentre el mejor momento de su vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con sus hijos y con la persona que deseará pasar para siempre. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor y vale la pena esperar”, expresó Jennifer Lynn Affleck. View this post on Instagram A post shared by A Quarentena Mag (@aquarentenamag)

