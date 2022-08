Adamari López con sus piernas al descubierto afirma que se está “transformando en un clásico”

La conductora de televisión Adamari López sigue dando de qué hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales, pues desde hace poco comenzó a demostrar su pasión por los reels donde además puede doblar las voces en forma de parodia y así sus seguidores continuar disfrutando de todo lo que hace en la red social de la camarita.

El pasado domingo subió otro video donde luce un mini vestido dejando al descubierto sus piernas, mientras que en una de sus manos tiene una tablet y para hacer el momento más serio llevaba unos lentes de lectura puestos para manifestar que ella con el pasar del tiempo no se siente avejentada, todo lo contrario.

“¿Cómo fue? No. Yo no estoy envejeciendo, yo me estoy transformando en un clásico“, fue el mensaje que envió la boricua.

“Jajajaja yo diría un clásico único y de gran valor”, “Yo no quiero ser un clásico”, “Eso es correcto”, “Estás como el vino”, “Siempre un clásico tiene más valor y nunca pasa de moda”, “Y que clásico. No inventes que estás hermosa”, “Bello el color de tu ropa”, “Cada día más hermosa, eres una luchadora hermosa hija de Dios”, “El mejor clásico Ada“, “Así es chaparrita, que se te resbalen los comentarios de la gente envidiosa”, fueron algunos de los comentarios que generó el post.

La ex de Toni Costa de 51 años ha manifestado que cada vez que graba este tipo de contenidos lo disfruta al máximo, al tiempo que le ha tocado defenderse en entrevistas para explicar que ella no lo hace con la intención de enviarle un mensaje a terceros. Por ello, aclaró que las insinuaciones no están incluidas en su contenido.

A su vez, la presentadora de televisión cuenta con más de ocho millones de seguidores en la red social de la camarita y a través de esa plataforma gran parte de sus seguidores han manifestado que les gusta lo que ella comparte, otros la piropean, mientras que algunos les causa mucha diversión.

Sin embargo, no todo es color rosa porque en diversas ocasiones la han criticado por sus reels, pues le han asegurado que están dirigidos al padre de su hija.

