Adamari López con un chistoso video afirma que le pegaron “los cuernos”

La presentadora Adamari López no ha parado de compartir en la red social Instagram videos divertidos donde termina doblando voces de audiovisuales que seguramente habrían sido tomados de otra plataforma, y es que muchos de sus más de ocho millones de seguidores ya se están acostumbrado, al tiempo que disfrutan lo que ella sube.

El pasado sábado compartió un reels revelador de algo que pudiera tratarse de su vida personal, pues la boricua explica que el hecho que ella suba algo no quiere decir que esté dirigido a una persona en particular, al tiempo que destacó que tampoco son insinuaciones para terceros.

Sin embargo, explicó de una manera bastante graciosa que sí le habían sido infiel, y antes de finalizar la grabación preguntó que si era mejor volver a grabarlo, y es que en ningún momento dejó de sonreír con la picardía que la caracteriza.

“Esto va para todo el que sigue. Señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, ni estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos… bueno, los cuernos sí pero lo otro no“, es el mensaje que ella dobla durante el audiovisual donde se le ve bastante contenta.

“Pensé que era en serio”, “Un poco de humor negro”, “Me encanta, nos haces seguir con tus cosas, sigue disfrutando”, “Los cuernos en algún momento a todos no ha pasado”, “Eres lo máximo”, “Pues son adornos en la cabeza nada más”, “Supéralo, muchacha”, “Ya van a empezar todas las tóxicas infelices a hablar veneno”, “Qué más da lo que piensen los demás?”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

Sin embargo, desde hace ya algunas semanas no han parado de decir que el tipo de grabaciones que realiza podría estar dirigido a su expareja, Toni Costa, con quien tuvo una pequeña fruto del amor que un día hubo entre ellos y que para la fecha tiene 7 años.

A su vez, la conductora del programa ‘Hoy Día’, durante una entrevista explicó que eso es completamente falso y que simplemente lo hace porque es algo que disfruta en su totalidad.

Te puede interesar:

· Adamari López sorprendió con un sensual baile acompañada de un atractivo caballero

· Toni Costa y Adamari López estallan de emoción y aseguran que: “Es un día muy especial”

· Adamari López enfrentó a Daniella Navarro y le pregunta si besó a Toni Costa en ‘LCDLF2’