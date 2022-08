Camilo y Evaluna fueron criticados por sus vestuarios en los MTV VMAs y dicen que parecen “piratas”

La cantante Evaluna Montaner y su esposo, Camilo Echeverry son unos de los artistas que más están sonando en este momento a nivel de carrera profesional, y también se han convertido en una de las parejas del mundo del entretenimiento más queridas de la actualidad.

Sin embargo, no todo es positivo y también hay muchas personas que los critican por su forma de ser, y el estilo tan particular por el que ambos han sido caracterizados, pues se visten poco común al resto de las personas de su edad, mientras que él cuando tiene sus presentaciones lo hace sin zapatos.

El intérprete de ‘Vida de ricos’ se puso una camisa blanca abierta, un pantalón negro abombado, y unos zapatos oscuros, mientras que sus ojos estuvieron cubiertos de maquillaje como de costumbre. Por su parte, la madre de su hija tenía un corsé acompañado de una falda con flecos, y unas botas.

El pasado domingo como cualquier evento, los MTV VMAs celebraron una nueva edición que estuvo cargada de sorpresas, reconocimientos, presentaciones en vivo, y una de las cosas más esperadas son los vestuarios que lucen los artistas y ellos llevaron uno muy peculiar y en las redes sociales aseguraron que parecían una pareja de “piratas”.

“A estos los visten sus enemigos o qué?“, “Qué lindo, se disfrazaron de piratas”, “Piratas del Caribe”, “Ya es Halloween”, “Con peligro de que me parece pancita de embarazo”, “Por qué se visten tan mal? O mejor dicho, se disfrazan”, “Por qué se vestirán tan feo?“, “¿Y el barco?”, “Por qué se visten así? Me encantan sus canciones pero esa forma payasa y rara”, “Parece que se bañaron”, “Está embarazada?“, “Deberían contratar a alguien para que los ayude a vestir mejor”, fueron algunos comentarios que generó el post. View this post on Instagram A post shared by irem (@camilo.evaluna.family)

Muchos fueron los seguidores de la red social de la camarita que rechazaron la indumentaria que lucieron para ese importante evento al que asistieron y que además la audiencia pudo disfrutar en vivo. Sin embargo, el tema de la ropa no fue lo único porque otros dijeron que parece que ella tiene el vientre un poco abultado y podría estar esperando un segundo bebé.

