Camilo dijo que Evaluna Montaner se comió la placenta de su hija y explicó el proceso

El cantante Camilo y Evaluna Montaner se convirtieron en padres primerizos a inicios del pasado mes de abril, y pese a que los comentarios sobre el nacimiento de Índigo se habían detenido momentáneamente, pues volvieron a surgir unos detalles de aquel día.

Recientemente el colombiano ofreció una entrevista en la emisión de La Resistencia, en Movistar +, fue allí donde aprovechó para dar detalles de la gira que tiene actualmente y que llamó ‘De adentro pa’ fuera’, también estuvo promocionando su álbum, y contó algunos pormenores que no fueron revelados en ese entonces tras el parto de su esposa.

“A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió“, expresó el intérprete de ‘Vida de Rico’. Hasta la fecha solo que conocía que Evaluna había tenido un parto natural desde su casa con una doula, donde además su madre también participó luego de haber tomado una capacitación.

“Mi esposa dio a luz en la casa y la doula que es la que preparó todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda las ganas de posibilidades”, explicó el intérprete de ‘Por Primera Vez’.

Los padres de Índigo anunciaron el pasado 9 de abril que todo se encontraba bien. Además, compartieron algunas fotos y videos donde salía la familia completa. Sin embargo, no publicaron el rostro de la bebé, aunque el padre de Evaluna ha dicho que la recién nacida es idéntica a su madre.

“El parto fue largo, pero fue precioso, enamorado de mi esposa y devoto a ella antes, pero después el nivel de respeto y admiración”, manifestó con tono de alegría durante la entrevista. View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Ante la decisión de querer tener a su bebé en la casa, Camilo había cuestionado la decisión, pues creía que sería mejor acudir a un centro de salud para que los especialistas se encargaran del nacimiento de la primera hija de la pareja.

“El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspira… ‘¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que necesita? Por si acaso…. ‘Mi esposa me respondía: ‘¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos los temores? Todo va a salir bárbaro”, agregó.

