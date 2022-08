Canelo continúa justificando su última derrota: “Bivol no me ganó porque sea mejor que yo, simplemente se me acabó el aire”

El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sigue hablando de su derrota contra el ruso Dmitry Bivol, y ahora asegura que no perdió porque su rival fuese mejor que él, sino por otros factores, que a su juicio, no debieron pasar.

Aunque el tapatío afirma que no pone esas declaraciones como excusas en relación a la derrota ante Bivol, justifica que Bivol no es mejor que él, y que aprendió de ese fracaso para ser más fuerte en otros aspectos.

En una entrevista con TUDN, Canelo dijo que durante la pelea no falló nada. “Siempre he dicho que si me ganan es porque son mejores que yo, pero la verdad es que no me ganó porque sea mejor que yo, simplemente se me acabó el aire por cosas que sucedieron en el campamento”, aseguró Canelo.

“Me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo”, agregó.

El mexicano manifestó que se siente entusiasmado por regresar al cuadrilátero, en esta ocasión para enfrentarse a Gennady Golovkin.

“Obviamente la derrota me dolió al principio, uno no está preparado para perder. Sigue doliendo, pero son cosas que pasan, así como cuando ganamos festejamos, cuando perdemos como hombres hay que aceptarlo. Tuvo que pasar y a seguir adelante“, sentenció Canelo.

Le puede interesar:

¿Por qué Canelo Álvarez quiere desprenderse de su lujoso Bugatti de $4 millones de dólares?

Gennady Golovkin: “No necesito ser como Bivol para vencer al Canelo”

Canelo Álvarez habló sobre lo que le hubiese representado una victoria en su pelea ante Floyd Mayweather: “Podría haberme vuelto loco”