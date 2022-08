Serena Williams sobrevive a la primera ronda del que será su último US Open

Con garra, pasión y alentada en todo momento por el público que se dio cita al Arthur Ashe, la tenista Serena Williams logró esta noche (6-3, 6-3) avanzar a la siguiente ronda del que será su último torneo como tenista profesional. Esta vez despachó a la montenegrina Danka Kovinić, de 27 años.

Allí ante figuras como el expresidente Bill Clinton, la artista Queen Latifah, y la diseñadora Vera Wang, entre otros, Serena (40 años) se entregó a una fanaticada que la considera la ‘Reina de la Pista Central’. Y no es para menos, Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slams, y 73 individuales.

Sin duda era una noche que muchos estaban esperando porque quienes gustan de este deporte saben que ella eligió este torneo para despedirse. Precisamente en esta cancha ganó hace 23 años su primer US Open.

Vestida toda de negro y con una capa dorada, así entró esta noche a la pista Serena, en medio de una gran ovasión, donde se destacó el legado que la veterana de la raqueta deja para futuras generaciones. Y no era para menos, pues como es de conocimiento público, la tenista escogió el US Open para colgar raqueta.

“No me esperaba todo esto. Me siento muy cómoda en esta cancha. Solo quise hacer lo mejor hoy. El público ha sido una locura, me han ayudado mucho (esta noche)”, dijo al final del partido que liquidó en 1 hora 40 minutos.

Su evolución

“Ha sido una decisión muy difícil porque cuando amas tanto algo, es duro dejarlo”, dijo al ser consultada con su decisión de evolucionar, porque no quiere usar la palabra retiro.

“Quiero que sepan cuán importante es no rendirse”, expresó la tenista quien durante varios pasajes del partido tuvo que regresar de abajo para hacer valer su condición de favorita.

La tenista ha explicado a varios medios que su decisión de dejar el tenis no solo se debe a dedicar más tiempo a su hija Olympia sino que quiere volver a ser madre.

La deportista estadounidense dice que viene de una familia numerosa y que quiere que su hija tenga un hermano/a.

Mientras tanto, pidió a los fanáticos que vengan y la sigan apoyando mientras pueda mantenerse en pie en el último Abierto de la temporada.

Mucho drama

El partido de hoy estuvo lleno de drama. Particularmente en el primer set. Ambas tenistas incurrieron en dobles faltas varias veces por saques que se estrellaron en la red. Pero la experiencia no es un accidente, y al final Serena Williams fue quien aprovechó mejor la potencia indiscutible de su servicio y las oportunidades que su rival desperdició.

Ya en el segundo set, la tenista montenegrina no tuvo casi argumentos ante una Serena que venía energizada y aupada por el público que vibraba con cada jugada. Que la levantaba cuando el peligro rondaba su lado de la pista.

La jornada noctura inaugural del Us Open 2022 tuvo una asistencia record de 29,402 personas. Sin duda el efecto Serena volverá a repertirse en la siguiente ronda.