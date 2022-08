Inscribe a su novio al servicio militar en venganza por haberle sido infiel

En redes sociales se ha vuelto viral la venganza cometida por una mujer peruana contra su novio tras enterarse que este le había sido infiel.

La usuaria de TikTok identificada como @juanitaalzatean subió un clip del cual se ha estado hablando mucho en las últimas horas.

En su clip, a la chica se le escucha decir: “Con la diabla nadie se mete, nos vemos en el infierno, malparido”, mientras se ve que está llevando a cabo un registro o que está llenando un formulario en una página de internet.

“Me fue infiel y yo lo inscribí al servicio militar voluntario… Nos vemos en el infierno”, es como remata su video esta mujer, quien luego de saber de la infidelidad de su pareja decidió darle una tremenda lección.

Ella aplicó: "no quiero terapia, quiero venganza". 🫠 pic.twitter.com/kR7vjVCZJI — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) August 29, 2022

Luego de que el video generara distintos comentarios, todo parece indicar que se trata de una broma de esta chica, quien publicó un segundo mensaje que decía lo siguiente: “Ey, ah, jajajaja yo ni ex tengo, no inscribí a nadie jajajaja”; sin embargo, no ha aclarado del todo la escena.

Algunos lo han tomado como una advertencia dirigida a quien muestre interés por ella respecto a lo que puede llegar a ser capaz en caso de enterarse de que le están siendo infiel.

