Luis Fonsi y su renuncia a la música: el ex de Adamari López confiesa que estuvo a punto de dejarlo todo debido a problemas emocionales

Aunque ya lleva más de dos décadas de trayectoria artística, Luis Fonsi confiesa que estuvo a punto de renunciar a su sueño de pertenecer al mundo musical debido a fuertes problemas emocionales que comenzaron en su adolescencia.

El cantante señaló en el programa “Déjate Querer” que creía que haber estudiado música desde pequeño le abriría muchas puertas; sin embargo, el mudarse de su natal Puerto Rico a Estados Unidos y tener que enfrentarse a un nuevo idioma hizo que se deprimiera al grado de querer tirar la toalla.

“Cuando tenía 11 años que me mudé fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo. Tiempo después, ya en la universidad, también lo pasé muy mal porque tenía muchas inseguridades. En el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica y ahí me empecé a desesperar”, confesó Luis.

Para finalizar, el intérprete de “Despacito” afirmó que una vez que pudo superar su mala racha y encontrar su propio estilo las cosas comenzaron a cambiar hasta que finalmente logró el reconocimiento internacional. Asimismo, le agradeció a su esposa el apoyo que le ha brindado a lo largo de más de diez años de relación amorosa.

