Becky G y Luis Fonsi cantarán “We Don’t Talk About Bruno” en los Oscar 2022

“We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto” tendrá su primera presentación en vivo en la 94 edición de los Premios Oscar que se celebrarán este domingo, 27 de marzo.

Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, que son los miembros del elenco de la nominada a Mejor Película Animada, serán los encargados de interpretar la canción escrita por Lin-Manuel Miranda y que encabezó el Billboard Hot 100 durante cinco semanas consecutivas.

Fueron los productores del programa, Will Packer y Shayla Cowan, quienes hicieron el anuncio revelando que a ellos se unirán en el escenario del Dolby Theatre Becky G y Luis Fonsi.

“Me siento sumamente honrado de ser invitado a formar parte de la 94 edición de los Premios Oscar y poder seguir representando a nuestra cultura latina en un escenario tan importante. Nos vemos este domingo, 27 de marzo”, destacó Fonsi en una publicación de Instagram. Becky únicamente colocó en stories la noticia que confirmaba su participación.

“Dos Oruguitas”, de la misma cinta, también será interpretada en la ceremonia por el cantante colombiano Sebastián Yatra. Esta canción, igualmente de la autoría de Lin-Manuel, es candidata a llevarse la codiciada estatuilla dorada por Mejor Canción Original.

“Estamos confirmados para cantar este 27 de marzo “Dos Oruguitas”, representando a mi país Colombia. No podría estar más emocionado, siento nervios”, confesó Yatra en un video que compartió en sus redes. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Otros nominados a Canción Original incluyen “Be Alive”, de “King Richard”, que será interpretada por Beyoncé. De la cinta “Belfast” el tema “Down to Joy” lo entonará Van Morrison.

Billie Eilish subirá al escenario para interpretar “No Time To Die”, el tema de la última entrega de la saga de James Bond que compuso junto a su hermano Finneas O’Connell, mientras que Reba McEntire hará lo propio con “Somehow You Do”, del filme “Four Good Days”.

Nominadas a Mejor Película

“The Power of the Dog”, “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” son las candidatas al Oscar a la Mejor Película.

¿Dónde ver la entrega de los Premios Oscar 2022?

La edición número 94 de los Premios de la Academia, que será conducida por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, será televisada en vivo por ABC a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT. View this post on Instagram A post shared by ABC (@abcnetwork)

