Migbelis Castellanos recordó su trastorno de dismorfia corporal que casi la hace acabar con su vida

La modelo venezolana Migbelis Castellanos se encuentra atravesando una gran etapa en su carrera profesional, pues así lo ha dejado saber en su cuenta personal de Instagram, y es que volvió como reportera de ‘Enamorándonos USA‘. Sin contar los eventos donde ha logrado cumplir sus sueños.

Sin embargo, a través de sus historias de la red social de la camarita ha recordado un difícil momento que le tocó atravesar cuando fue una de las concursantes del Miss Venezuela, etapa en la que se vio envuelta por la obsesión de su figura y verse lo más delgada que pudiese. Por ello, relató lo que han sido esos episodios que casi la llevan a perder la vida.

“Todo el tema del peso sí fue muy grave, pero detrás de eso, la historia era mucho más intensa en mi casa. Yo me volví adicta a laxantes. Yo me podía tomar de tres a cuatro píldoras de laxantes en la noche para el día siguiente pasar toda la madrugada y mañana con mucho dolor”, expresó en ‘Sal y Pimienta’ con Jomari Goyso.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018 compartió una foto donde asegura que era la participante “más gorda”, y que eso la llevó a tomar la determinación de ir a un “doctor” para implementar una estrategia que la siguiera ayudando a bajar unas libras.

“Tú pagabas, o sea nada, para que básicamente te cosieran en tu lengua un pedazo de malla de plástico que no me dejaba comer sólidos. En ese momento extremista llegué a una talla dos, luego me la quité yo misma con una tijera en la casa y volvió a talla cuatro. Me inyectaba en las caderas y en los rollitos yo misma. Me llegué a tomar cinco pastillas entre inyecciones y todo, que no sabía de qué era, pero yo lo hacía para estar delgada”, le dijo al estilista.

El estado de salud de Castellanos con el pasar de los días era inevitable que no fuese empeorando, y parte de sus órganos ya se estaban mostrando gravemente perjudicados por las drásticas decisiones que tomó en el año 2013.

#30Ago | La modelo venezolana Migbelis Castellanos habla sobre los inconvenientes que le generó la dismorfia corporal. pic.twitter.com/o8lQ2Ts561— Cindy Quevedo (@ciindyq_) August 30, 2022

“La doctora me hace los exámenes y al día siguiente llega con los resultados y me dice: ‘Yo quiero que tú me digas qué estás tomando tú para bajar de peso, porque tus riñones están como lo de una señora de 60 años y tienes 19. Ella me dijo: ‘Si tú el día de mañana no ganas el Miss Universo y te mueres, o Osmel (Sousa) no le va a importar”, mencionó en el programa.

Cuando compartió la entrevista en su cuenta personal escribió: “Uno solo puede hablar del pasado doloroso cuando ya está superado. Aplica para todo en la vida”.

Te puede interesar:

· Migbelis Castellanos usa bótox desde los 22 años: con baby bótox se prepara para presentar Premios Juventud de Univision

· Migbelis Castellanos cumple el sueño de ser host del pre-show de ‘Premios Juventud’ y está ¡enamorada!

· Migbelis Castellanos es un éxito como nueva conductora de Enamorándonos USA, junto a Ana Patricia Gámez