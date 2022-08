Frifa Sofía no estuvo en el homenaje a Silvia Pinal, y Lucía Méndez que sí asistió dice que quiere verla y que la quiere mucho

Lucía Méndez asiste al homenaje que recibió Doña Silvia Pinal en el Palacio de Bellas artes, donde la intérprete de “Corazón de Piedra” señala que a ella también le gustaría poder recibir ese mismo reconocimiento en algunos años.

“Por supuesto que me encantaría ser homenajeada en Bellas Artes, ¡algún día lo lograré!”. La cantante asegura que nunca se retirará del mundo del espectáculo, aunque siempre tratará de lucir bien a pesar de la edad que tenga.

“¡No, no, no! Yo no me voy a retirar nunca, nunca, aunque ya venga como ‘Doña Prude’, voy a llegar y decir ‘¡hola muchachitas, cómo están!”, dice en broma con voz de viejita. View this post on Instagram A post shared by Lucía Méndez (@luciamendezof)

“Bueno, al menos voy a tratar (de verme bien), pero ya cuando todo se derrumbe, pues ya ni modo; ya vendré lo más linda, mona y presentable que se pueda”.

Lucía reafirma el cariño que tiene por Frida Sofía al igual que el resto de la dinastía Pinal, aunque explica que le hubiera gustado ver a la hija de Alejandra Guzmán en el reconocimiento a su abuela. “Yo le tengo mucho cariño a Frida, la amo, es muy inteligente, es una mujer maravillosa, la quiero, a todas Las Pinal las quiero, ¿qué quieren que haga?”. “Me encantaría, me encantaría saludarla”, agregó.

Lee más de Frida Sofía aquí:

Frida Sofía podría pasar hasta dos años en la cárcel por agredir a una mujer

Alejandra Guzmán manda mensaje a Frida Sofía y asegura no pierde la esperanza de que se reconciliarán

Frida Sofía para Alejandra Guzmán: “Ojalá no haya hecho nada malo, aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal”