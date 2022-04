Frida Sofía para Alejandra Guzmán: “Ojalá no haya hecho nada malo, aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Gordo y la Flaca buscó y encontró a Frida Sofía. Su periodista Alex Rodríguez la abordó en las calles de Miami, para saber si ella estaba al tanto de que al parecer Alejandra Guzmán ha vendido un apartamento en el que supuestamente son co-propietarias. La joven dice no saber nada de esto, y todo indica entonces que a ella no se le notificó sobre la venta. Esto implicaría que por lo tanto no recibió ningún pago sobre el finiquito del mismo, algo que en esencia le pertenece, ya que ambas eran dueñas del inmueble, suepuestamente.

“Ojalá no haya hecho nada malo, aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal“, le dijo Frida Sofía a las cámaras de El Gordo y la Flaca.

Luego de estas palabras se podría intuir que Frida podría estar dispuesta a ejercer acciones legales en contra de La Guzmán, quien ha vuelto a ser noticia después de que unos audios se filtraran a la prensa, en donde se le escucha decir que su hija Frida Sofía ha quedado fuera de su testamento. Y es que según parece la roquera está dispuesta a dejarle todo su legado a su sobrino Apolo.

En el audio se esucha que dice: “No necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida”. Si quieres enterarte de lo más, click aquí.

Ante tal noticia Frida Sofía no ha hablado de viva voz, pero dejó un mensaje duro y contundente en sus redes sociales, el cual parece ser su total respuesta ante lo que sucede actualmente con Alejandra Guzmán y su herencia. View this post on Instagram A post shared by Frida Sofia (@ifridag)

