Frida Sofía podría pasar hasta dos años en la cárcel por agredir a una mujer

Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, se ha involucrado en un nuevo escándalo después de que hace tres años fuera acusada de presunta agresión y asalto a una de sus vecinas. Ahora, se han revelado nuevas imágenes de la modelo fitness siendo interrogada por la policía en el incidente de 2019.

“Acabo de sufrir un ataque!, me atacó una amiga arriba en su apartamento“, aseguró Andrea Wilson, quien denunció a la nieta de la primera actriz Silvia Pinal, como se puede ver en un video difundido por el programa de televisión, ‘¡Siéntese Quién Pueda!’.

Según el archivo judicial, la joven, quien era vecina de Frida Sofía, mostró heridas de “desgarre en cara y cuello, contusiones en los ojos y sangre”, mientras esperaba a los elementos policiales en un cuarto de seguridad donde habitaba la hija de la intérprete de ‘Yo te esperaba’.

La agredida detalló que la modelo la había invitado a ella y a unos amigos a su casa para ser parte de una pequeña reunión, sin embargo, algunos minutos después de haber llegado, comenzó la discusión que terminó en una gran pelea.

“Yo le digo a ella: ‘Yo quiero ir a comprar unas arepas’ y me empezó a decir unas palabras (insultos). Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y la tuve que tomar y tirarla (aventarla) y ellos (amigos) la tuvieron que agarrar del brazo y dijeron salte corriendo porque se me estaba tirando, así como una gata. Mira, me rompió mi camiseta”, describió Andrea.

Después de ofrecer su versión de los hechos, la policía acudió al departamento de Frida Sofía para conocer qué había pasado. Frida Sofía aseguró que todo había comenzado con una pequeña discusión sobre lo que cenarían esa noche.

“Todo empezó cuando ella me dijo: ‘¿Por qué no vas a salir a comer fuera?, ¿Por qué eres tan antisocial?’, y le digo: ‘Por gente como tú’. Levanté el brazo y le dije: ‘Vete de mi maldita casa’ y se me vino encima. Me lanzó un primer manotazo, yo la esquivé y me defendí, me cubrí con mis manos […] Creo que alcanzó a rozarme porque me manchó la camisa”.

La hija de ‘La Guzmán’ agregó que tras pedirle por segunda vez a la mujer que se fuera, Andrea la amenazó y se tomaron “de las greñas”, por lo que sus amigos tuvieron que intervenir para separarlas.

Según el reportaje del periodista Alex Rodríguez para la nueva emisión de espectáculos, la fiscalía ha intentado llegar a un acuerdo con Frida, no obstante, ella ha rechazado la oferta de declararse culpable para evitar que se afecte su estado migratorio y sea deportada a México.

La joven se enfrentará a una nueva audiencia en la que, en caso de resultar culpable de agresión y asalto, podría pasar hasta dos años en la cárcel.

Sigue leyendo: Filtran audios donde Alejandra Guzmán confirma que desheredó a Frida Sofía

– Frida Sofía para Alejandra Guzmán: “Ojalá no haya hecho nada malo, aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal”

– Alejandra Guzmán se reencontró con Erik Rubín, un viejo amor en su vida

– Alejandra Guzmán manda mensaje a Frida Sofía y asegura no pierde la esperanza de que se reconciliarán