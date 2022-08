Nacho Casano y Daniella Navarro revelaron un íntimo momento tras cumplir su primer mes de novios

La relación entre la actriz Daniella Navarro y Nacho Casano ha sido una de las más criticadas, debido a todos los romances anteriores que llegó a tener la venezolana dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’. Sin embargo, ella tomó la determinación de ver en serio al argentino, y es que ya cumplieron su primer mes juntos.

Los comentarios negativos no han parado y muchos no vienen solamente de parte de los internautas, también por algunos de sus excompañeros del mencionado reality show, quienes no llegaron a pensar que el romance pudiera seguir. Por ello, la nueva parejita tomó la determinación en hacer caso omiso a todo lo que puedan decir de ambos y así poder seguir formando un camino agarrados de la mano.

A su vez, y como parte de la celebración de aquel día que decidieron aceptarse con sus diferencias, grabaron un video en el que se demuestran cariño. Sin embargo, otros también lo han tomado como burla porque a el también modelo se le ve bastante inspirado, al tiempo que ella no aguanta la risa y quitó su rostro.

Además, también existe un instante de ese tierno episodio que vivieron porque se nota cuando hay un cruce de miradas entre la pareja llamada en las redes sociales “Nachiella“. Lo llamativo de este momento fue que ambos desbordaron amor al verse fijamente a la cara, dándole ese toque particular entre el amor repentino que entre ellos surgió.

Navarro y Casano no han parado de demostrar a través de las distintas plataformas que su relación sentimental va muy en serio, y es que él ya tuvo un importante acercamiento a la hija de la venezolana. Sin embargo, la pequeña por el momento desconoce que sea la pareja de su madre, debido a que desean que todo se vaya dando poco a poco. View this post on Instagram A post shared by Tvinquieta (@tvinquieta)

“Gracias por la paciencia Nacho Casano. Gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estás sensaciones que jamás pensé sentir”, han sido parte de las palabras que ella le ha dedicado a su novio por su más reciente sesión de fotos juntos.

