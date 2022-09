Alejandro Fernández es criticado tras recibir un peluche y patearlo durante concierto

Los peluches del Dr. Simi no dejan de dar de qué hablar en redes sociales.

Seguramente ya te topaste con algún video en internet de estos muñecos siendo arrojados a los escenarios como un regalo para los cantantes internacionales que pisan México y, aunque muchas personas quieren que se convierta en una costumbre, hay artistas como Alejandro Fernández que no están del todo conformes con la idea.

Y es que el “Potrillo” causó polémica recientemente luego de que él rechazara un peluche del Dr. Simi que algún asistente le lanzó en un concierto que ofreció en San Luis Potosí, México.

El hecho generó críticas hacía el hijo del fallecido Vicente Fernández, ya que no sólo se negó a recibirlo, sino que lo pateó de vuelta al público sin dar mayor explicación, lo que indignó a los presentes y a varios internautas.

El momento quedó registrado por algunos presentes por lo que rápidamente el video se viralizó.

Algunos usuarios de redes sociales aseguraron en las imágenes difundidas de tal momento que su acción fue un reflejo de su personalidad.

“Tenía que ser mismo México rechazando”, “Qué bueno que lo rechazó, el Dr. Simi es para personas con buen corazón”, expresaban los internautas, mientras que otros lo tildaron hasta de clasista.

No hace mucho Alejandro Fernández acaparaba los titulares por el nuevo look platinado en su cabellera, el cual fue blanco de varias bromas y memes, pero él no se quedó callado y envió un contundente mensaje a sus detractores.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer. #yoestoymuyfeliz”, expuso en la descripción de una publicación en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

