Jorge Bernal sale de Telemundo: confirmado

Jorge Bernal ya no forma parte de Telemundo. El conductor que se dio a conocer a nivel internacional por ser el moderador del panel de Suelta La Sopa, ha quedado fuera de la famosa cadena de televisión. Los rumores surgieron durante esta semana, éstos indicaban que el contrato de Bernal tocaba a su fin y éste no fue renovado.

Contactamos a Telemundo para confirmar esta información y esta es la declaración oficial del medio: “Jorge Bernal es un gran presentador que ha participado en múltiples programas muy exitosos durante su trayectoria en Telemundo. Le agradecemos toda la dedicación, profesionalismo, y carisma que siempre le trajo a todos sus proyectos, lo cual estamos seguros le traerán continuo éxito en el futuro“. View this post on Instagram A post shared by 𝗝𝗢𝗥𝗚𝗘 𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟 (@jorgebernal)

La noticia cayó de sorpresa para muchos, ya que Jorge Bernal y Verónica Bastos condujeron el programa “Sin Censura”, espacio en el que se habló sin tapujos de todo lo que pasaba dentro de La Casa de los Famosos, proyecto que ya aseguró su tercera temporada, bajo la conducción de Héctor Sandarti y Jimena Gallego. Razón por la cual se llegó a pensar que lo mismo sucedería con los programas adyacentes al reality. Ahora hay que esperar para saber si el show “Sin Censura” regresará una vez Telemundo abra las puertas de La Casa de los Famosos 3. View this post on Instagram A post shared by 𝗝𝗢𝗥𝗚𝗘 𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟 (@jorgebernal)

Bernal condujo dijo espacio, en todo lo que duró el proyecto al aire, junto a Verónica Bastos, conductora también de La Mesa Caliente. También se le vio participando en Hoy Día, en la sección de espectáculos junto a Quique Usales, Adamari López y Chiquibaby. View this post on Instagram A post shared by 𝗝𝗢𝗥𝗚𝗘 𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟 (@jorgebernal)

