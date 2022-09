Adiós a una leyenda: Serena Williams cayó ante Ajla Tomljanovic en el US Open y puso punto y final a su titánica carrera [Videos]

La legendaria tenista Serena Williams puso punto y final a su carrera en el tenis este viernes en horas de la noche al caer derrotada ante la australiana Ajla Tomljanovic y marcar con ello el final de una impresionante carrera de 23 títulos de Grand Slam.

Las declaraciones previas de Williams dejaban en claro que ésta podía ser su última actuación como profesional y aunque no dejó intentar conseguir la victoria en un partido maratónico partido no pudo convertirse en la tenista de mayor edad en avanzar a la segunda semana del US Open.

El público acudió en masa al USTA Billie Jean King en favor de Serena Williams a pesar del alto costo de las entradas, que variaba entre $535 y más de $11,600 dólares y cada punto que ganaba encendía un ambiente que pocas veces se había visto en Flushing.

Tras unos primeros puntos en los que reinó la paridad entre ambas raquetas tuvo que aparecer Williams para romper saque y poner el 4-3 en la pizarra. Sin embargo la reacción y respuesta de Tomljanovic no se hizo esperar para concretar el break hasta en dos ocasiones y llevarse el primer set 7-5.

Calm and collected!



Ajla Tomljanovic surges to take the first set over Serena. pic.twitter.com/bPnDH3vOQ9 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Lo impresionante fue que para el segundo set Serena Williams pisó el acelerador y concretó par de breaks para poner el parcial de 4-0 a favor de la estadounidense que seguía subiendo y subiendo su nivel.

Y muchos puntos los consiguió gracias a su juego agresivo con subidas hacia la red y múltiples aces que consiguió con su fuerte saque.

Serena's level in the second set 📈 pic.twitter.com/ZDikGKCXNN— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Por ello el público seguía apoyando a la tenista con gritos y mensajes; incluso unos se animaron a calificarla como la Greatest Of All Time (GOAT). Serena's closest supporters are in it 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/X9Jfb6wywS— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022 🐐🎈 pic.twitter.com/qKelUSOutH— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022

Ni siquiera una recuperación que parecía milagrosa de Tomljanovic que se puso con parcial 5-5 con triple break point pudo frenar a Serena Williams, que consiguió luego de una hora su primer juego 7-5 con tie break de 7-4.

La victoria del game hizo saltar de los asientos a la leyenda del tenis estadounidense Billie Jean King así como también al jugador de la NFL Russell Wilson y su esposa Ciara.

Russ and Ciara are locked in for #Serena 🐎 pic.twitter.com/xfN2X80U1S— Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2022

Sin embargo el cansancio empezó a pasar factura y esto fue fundamental para el resultado final porque tras casi tres horas de acción la australiana Tomljanovic terminó quedándose con el encuentro 6-1 tras cinco match points.

Las lágrimas se hicieron presentes apenas comenzó la entrevista postpartido aunque aseguró que “eran lágrimas de felicidad”. En la alocución agradeció a su familia, a su hermana Venus Williams y a sus fanáticos por el apoyo a lo largo de toda su carrera. 💙@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/vFw90FfojL— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

También te podría interesar: