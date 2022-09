Alessandra Rosaldo sorprende a Eugenio Derbez en su cumpleaños; detuvo un concierto para felicitarlo

Eugenio Derbez cumple 61 años este 2 de septiembre, pero a diferencia de otras celebraciones que ha tenido, en esta ocasión se encuentra recuperándose de una cirugía de hombro luego del accidente que sufrió hace unos días.

Sin embargo, esto no detuvo a Alessandra Rosaldo a sorprenderlo con un romántico detalle durante un concierto que tuvo la noche de ayer para el ‘90’s Pop Tour’, en la Arena Ciudad de México.

Por medio de una videollamada, Alessandra decidió cantarle “Las Mañanitas” a Eugenio en complicidad con los integrantes del grupo Magneto y las miles de personas ahí presentes, dándole así más sentimiento al instante.

Al finalizar, la cantante de ‘Sentidos Opuestos’ mostró la pantalla de su celular a los asistentes del evento para que éstos pudieran ver al actor de ‘CODA’ y expresó: “Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños”, visiblemente emocionada, ante los difíciles días que han tenido que enfrentar.

Alessandra, además, publicó esta mañana una felicitación en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con una foto del comediante mexicano.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños en el que esté más apapachado, consentido y rodeado de amor ♥️♥️♥️”, destacó en el post. View this post on Instagram A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo)

Eugenio Derbez se encuentra sedado tras su operación de hombro

Por otra parte, el equipo de Eugenio Derbez ha querido agradecer a sus fans todas las muestras de cariño que está recibiendo tanto por su salud y por este día especial, aunque a su vez informando que en estos momentos aún se encuentra sedado.

“Él sigue recuperándose de la cirugía… poco a poco, conforme evolucione, podrá leer sus mensajes. Gracias por todos sus buenos deseos y estamos seguros que toda esa energía ayudará a su pronta recuperación”, dice el comunicado que se compartió en las redes de Eugenio Derbez.

