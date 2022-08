Consuelo Duval dedica emotivo mensaje a Eugenio Derbez tras accidente que le provocó grave lesión en el hombro

Durante la noche del pasado 29 de agosto se dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un fuerte accidente y poco a poco se han revelado nuevos datos que llevan a entender cómo es que el actor de ‘CODA’ necesitó ser intervenido quirúrgicamente.

Todo habría comenzado a raíz de un juego que estaba realizando con su hijo Vadhir en el que el hombro fue la parte afectada en el cuerpo de Derbez. Aparentemente la lesión le destruyó la articulación, por lo que varias partes estarían comprometidas, según comunicó el programa ‘Chisme No Like’.

“Señoras y señores confirmado, no lo quiso decir su mujer, no lo quiso decir nadie del equipo de Eugenio Derbez, ni su equipo de prensa; confirmado que es el hombro, todo destruido”, aseguró el presentador Javier Ceriani, información que supuestamente obtuvo por personal del hospital donde se le realizó la complicada operación al comediante mexicano.

Alessandra Rosaldo no compartió nada más acerca de cómo se había producido el accidente y el tipo de intervención que requería Derbez de cara a su recuperación, la cual será de “varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación”.

Sin embargo, tras la noticia, las muestras de cariño hacía Eugenio no han parado de llegarle y entre los mensaje que le han dejado destaca el que le envió Consuelo Duval, con quien trabajó aproximadamente 20 años en ‘La Familia P. Luche’.

Fue a través de Instagram donde Consuelo abordó la delicada situación de salud de Derbez y compartió una imagen junto con el elenco de dicha serie de Televisa.

“Vas a entrar a quirófano y Dios va a estar presente en tu cirugía” Consuelo Duval

“Somos tantos los que hemos pedido por tu perfecta salud, que él personalmente va a tocar las manos de los médicos. Confía, mi hombre biónico, que todo saldrá perfecto. Toda tu familia, toda está ahí, cerquita de ti. Te amo kk”, expresó Duval.

Es bien conocida la relación entre ambos actores, que pasaron de ser esposos en la serie de televisión a forjar una buena amistad que ha perdurado con el paso del tiempo.

Luis Manuel Avila, que interpreta al hijo adoptivo de Eugenio en 'La Familia P. Luche', hizo lo mismo pero en la sección de comentarios de la publicación de Consuelo: "Amén @consueloduval 🙏🏻 Que todo salga perfecto para nuestro querido @ederbez", escribió mientras que la actriz Regina Blandón agregó los emojis: "❤️❤️❤️🙌🙌🙌".

