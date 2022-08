La operación de Eugenio Derbez fue todo un éxito: la cirugía fue “larga y complicada”, pero todo salió bien según Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez sufrió un aparatoso accidente hace algunos días. Hoy, entró a cirugía para poder corregir los daños y ésta fue todo un éxito. Fue su esposa Alessandra Rosaldo quien confirmó la noticia por medio de Instagram, con un comunicado de prensa. Así lo hizo también días atrás cuando destapó el accidente que había padecido su esposo, sin revelar cuáles fueron los daños físicos y materiales concretos.

Mediante esta comunicación vía redes sociales se cerraron las vías de comunicación entre la prensa y el resto de familiares del mexicano. Es decir que cualquier información oficial sobre el estado de salud del actor y productor de cine sería compartido con los medios a través de Rosaldo, únicamente, como así lo demuestra también la buena noticia del día de hoy.

Sobre la operación, Alessandra comparte que éste fue “larga y complicada” pero un éxito. “Él se está recuperando”, dice la esposa de Derbez. “Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones, y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito”.

Continúa: “A partir de ahora empieza su recuperación”. Con todas estas palabras la familia Derbez le agradece a Dios, a los médicos y al público el cariño y el apoyo que les han dando.

Por otra parte, hay que contar que el periodista argentino, Javier Ceriani le informó al público que el accidente de Eugenio Derbez fue grave debido a que éste se destrozó el brazo, destacó, que como bien informó Alessandra Rosaldo, Derbez no corría riesgos graves debido a este accidente, pero sí confirmó en que la recuperación del actor será larga y complicada. Todas estas aseveración las lanzó Ceriani a través de Chisme No Like.

Ahora, ante la noticia del éxito de la cirugía muchos son los famosos que ya están mostrando su alivio ante tan buena noticia. Muchos celebran, mientras que otros confirman que seguirán en oración para que la recuperación sea pronta.

