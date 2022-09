Adamari López se niega a que la vean con la “cara agachada” y envía un mensaje a través de sus redes sociales

La conductora de televisión Adamari López desde hace pocos meses se ha vuelto una gran fanática de doblar voces y subir reels a su cuenta personal de Instagram, y es que de esa manera ha logrado cautivar a sus más de 8,1 millones seguidores, pues son infinidades de comentarios los que ha recibido sobre la receptividad que tiene.

“¿Qué esperan? ¿Verme con la cara agachada? No, mi amor. Tengo pa’ ti, pa’ ti y pa’ todos”, es el mensaje que deja en el audiovisual que compartió este viernes con quienes siguen su contenido día tras día. Además, le agregó unas palabras a la publicación que dicen: “¡Si me falta alguien, me avisan!”.

“Bravo Ada, tienes para todos y todavía te sobra para más”, “Nunca dejes tu humildad ni tu forma de ser”, “Se tenía que decir y se dijo”, “Así se habla chaparrita”, “Me encanta tu autosuperación“, “Así tiene que ser, qué hermosa y elegante estás hoy”, “Tienes buen sentido del humor“, “Sigue así que vas muy bien”, “Eres una guerrera, que Dios te bendiga”, “Exactamente, bastante que te jodie**n cuando estabas en sobrepeso, ahora que se aguante”, fueron algunos de los comentarios.

La puertorriqueña también recibió muchos halagos por su vestimenta, y es que lució un conjunto verde que le resalta su figura y el color de ojos, al tiempo que destacó que su indumentaria es de ‘Kiut’.

“¡Qué bella tu ropa!”, “El outfit lo amé”, “Hermoso outfit”, “Tu ropa está bellísima, se te ve divina“, “El set está bello y el color”, “Me encanta la ropa”, “Bello te queda ese color”, “Dónde compraste tu ropa?“, “Quiero ese outfit”, “Qué bello ese traje”, “Qué lindo ese outfit”, “El outfit bello y el color hermoso”, “Te queda lindo el verde“, “Que bello outfit”, son algunas de las expresiones que generó su ropa.

Sin embargo, no todo ha sido completamente positivo para la madre de Alaïa Costa López porque muchos de los que siempre están atentos a su contenido diario siguen diciendo que se encuentra “dolida” por la relación que tiene el padre de su hija con Evelyn Beltrán.

