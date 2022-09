Esposa de ejecutivo latino de Bed Bath & Beyond estaba en casa cuando él saltó del edificio ‘Jenga’ en Nueva York; tienen dos hijas

Esta en casa la esposa del director financiero (CFO) de Bed Bath & Beyond, Gustavo Arnal, cuando éste saltó del piso 18 del lujoso edificio ‘Jenga’ en Manhattan, Nueva York.

El ejecutivo, quien enfrentaba una investigación por fraude en la empresa, no le dijo una palabra a su esposa antes de saltar a su muerte, según un reporte de The New York Post.

Arnal, de 52 años, tampoco dejó una nota donde explicara los motivos por los cuales había tomado esa decisión, agrega el reporte con abse en fuentes policiacas.

La viuda de Arnal y sus dos hijas aparentemente abandonaron el edificio en el 56 de la calle Leonard, en el lujoso barrio de Tribeca, en Nueva York.

Eso ocurrió este domingo, mientras alistaban los arreglos funerales. La muerte sucedió el viernes al mediodía.

Hombres vestidos de negro impidieron que las personas se acercaran a la viuda y a sus hijas, quienes al parecer ya son adultas, aunque imágenes en una cuenta de Facebook se les ve como adolescentes en una imagen de 2013.

El alto ejecutivo enfrentó problemas con la empresa debido a la pandemia de COVID-19, la inflación y la complicada recuperación financiera de la cadena, además de un posible fraude.

Dos días antes de la muerte de Arnal, la empresa anunció planes para cerrar 150 tiendas, de sus aproximadamente 900, y despedir al 20 por ciento del personal.

Arnal llegó a esa empresa en 2020, el año de la pandemia, después de una exitosa carrera en Avon y de 20 años trabajando en Procter & Gamble.

El ejecutivo era considerado uno de los latinos de mayor rango en grandes compañías en EE.UU.

El 16 de agosto, Arnal vendió 55,013 acciones de Bed Bath & Beyond, según un reporte de Reuters el domingo, lo que podría haber abierto una indagatoria en su contra.