Alto ejecutivo latino de Bed Bath and Beyond fue quien saltó de lujoso edificio ‘Jenga’ en Nueva York

En medio de una debacle financiera en Bed Bath and Beyond, el director financiero (CFO) de la compañía, Gustavo Arnal, fue identificado como el hombre que saltó del famoso edificio ‘Jenga’ en Nueva York.

El inmueble en el 56 de la calle Leonard no se llama oficialmente ‘Jenga’, pero así es conocido en el lujoso barrio de Tribeca y es uno de los íconos de la Gran Manzana.

Arnal saltó del piso 18 cerca de la calle Church alrededor de las 12:30 p.m. del viernes, según la NYPD.

El alto ejecutivo, de 52 años, enfrentó problemas con la empresa debido a la pandemia de COVID-19, la inflación y la complicada recuperación de la cadena.

Dos días antes de la muerte de Arnal, la empresa anunció planes para cerrar 150 tiendas, de sus aproximadamente 900, y despedir al 20 por ciento del personal.

Arnal llegó a esa empresa en 2020, el año de la pandemia, después de una exitosa carrera en Avon y de 20 años trabajando en Procter & Gamble. Era considerado uno de los latinos de mayor rango en grandes compañías en EE.UU.

Los altos ejecutivos de la empresa enfrentaban una seria presión, incluso Mark Tritton fue despedido en junio de este año, luego de que las ventas de la cadena cayeron 25%. Su luegar sería ocupado por Sue Gove.

Arnal ingresó a Bed Bath & Beyond en abril de 2020 con altas expectativas por parte de la empresa, debido a que podría “ofrecer nuevas perspectivas, conocimientos y experiencia”.

“Gustavo ejemplifica esto y su experiencia en la transformación empresarial en otras empresas líderes, su profundo conocimiento del espacio minorista y de bienes de consumo, así como su energía e impulso ayudarán a acelerar nuestros planes de transformación”, dijo entonces un portavoz de la empresa.

La familia de Arnal no se ha pronunciado sobre su muerte, indicó The New York Post, el primero en reportar la tragedia.

