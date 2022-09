Capturan por segundo año consecutivo a una bella fanática en el US Open que no dudó en bajarse un vaso de cerveza en segundos [Video]

Una fanática de nombre Megan Lucky que se hizo viral en 2021 al beberse un vaso de cerveza en pocos segundos durante un encuentro del US Open repitió su hazaña un año después en el mismo certamen para aparecer masivamente en todas las redes sociales de nuevo.

La ‘hazaña’ de Lucky, que también destaca por una impresionante cabellera rubia, se llevó a cabo este domingo cuando las cámaras de la transmisión la enfocaron.

Al darse cuenta que estaba nuevamente en vivo Lucky se puso de pie, tomó la cerveza de su novio y una vez más se la empinó hasta beberse la última gota.

Luego de esto los presentes en el USTA Billie Jean King aplaudieron a la carismática chica que también conservó su misma pareja del año anterior.

La transmisión del torneo supo esto y horas más tarde realizó un momento en el que comparan a la Lucky de 2021 con la de 2022 y curiosamente la bella mujer calzó casi a la perfección con el tiempo entre la primera y la segunda vez.

En Twitter también publicaron el video con la curiosa descripción de que “parece que esto se está convirtiendo en una tradición en este punto”. It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022

El video tanto en Instagram y Twitter acumuló miles de likes y comentarios al difundirse entre los amantes del tenis y el deporte.

