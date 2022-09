Emotivas declaraciones entre lágrimas de Serena Williams tras despedirse del tenis: “Ha sido el viaje más maravilloso de mi vida, estoy agradecida” [Video]

La leyenda del tenis mundial Serena Williams cayó este viernes ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open y en la entrevista postpartido se vio a la Reina quebrada porque ese compromiso representó su despedida del tenis.

Luego de una muy larga, extensa y titánica carrera, Williams no pudo evitar contener las lágrimas por lo que según ella han sido momentos más especiales en su vida.

“Ha sido el viaje más maravilloso de mi vida. Estoy agradecida y gracias a todas las personas que dijeron “vamos Serena”“, reseñó la tenista estadounidense, dejando en claro que hizo todo lo posible por ganar el compromiso ante Tomljanovic.

Posteriormente se dirigió a sus fanáticos, los que la han acompañado a lo largo de más de dos décadas, para agradecerles por todo el apoyo que ha recibido en tantos años y tantas competiciones que ha disputado.

“Ustedes me trajeron hasta acá. Gracias a todos“, antes de despedirse de la cancha del USTA Billie Jean King donde actualmente se disputa el US Open en Flushing, New York.

En su mensaje también tuvo espacio para dedicarle un emotivo mensaje a sus padres y en especial a Venus Williams, sobre quien dijo que “no habría Serena sin Venus”.

Por último aseguró que en este momento no piensa replantearse la idea de retirarse del tenis, pero dejó abierta una pequeña posibilidad al asegurar que “nunca se sabe”.

“No creo, pero nunca se sabe. No lo sé“, afirmó Serena Williams en su emotiva entrevista.

En su carrera, la tenista logró acumular la cifra de 23 torneos de Grand Slam y 106 torneos individuales, posicionándose como una de las más grandes de la historia en el deporte Blanco.

Mira el video de las declaraciones de Serena Williams aquí:

