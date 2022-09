Mujer de Nueva Jersey es herida en el cuello por una bala perdida mientras pasaba en un vehículo por un puente de Williamsburg

Una madre de Nueva Jersey fue impactada por un disparo en el cuello mientras estaba sentada en el asiento del copiloto que cruzaba el puente de Williamsburg, con su hija de 4 años en asiento de atrás, informaron las autoridades.

“Es una locura lo que está pasando. Es como una guerra ahí fuera. Ya tengo miedo de salir”, dijo a The New York Post el esposo de la mujer que todavía no ha sido identificada, pidiendo que sus declaraciones sean anónimas.

El hombre, de 24 años, conducía su Honda CRV gris con su mujer, de 21, en el asiento delantero y su hija en el puesto trasero del medio cuando se escucharon disparos en el tramo de Brooklyn a Manhattan cerca de las 11 de la noche del sábado.

Dio la vuelta al automóvil cuando se percató que le había disparado a su esposa y la trasladó al Hospital Elmhurst en Queens, donde recibió tratamiento y dada de alta, declaró la policía.

“La bala le atravesó la piel de la nuca por un lado y salió por el otro”, dijo el esposo. “Ella está bien, está descansando”, agregó sobre su pareja.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que la bala penetró por la puerta del lado del pasajero y atravesó el reposa cabeza del vehículo.

La familia se dirigía a Manhattan al momento del tiroteo, señalaron las autoridades.

El niño salió ileso de la balacera.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

