Adamari López y Alaïa Costa están muy felices por recibir a “una personita muy especial” en casa

El pasado lunes en Estados Unidos fue festivo y muchos se tomaron el día de descanso, aunque este no fue el caso de Adamari López quien tuvo que trabajar con completa normalidad en el programa que tiene Telemundo de lunes a viernes en su horario matutino. Sin embargo, no fue motivo para que ella al salir de ahí no se tomara el tiempo para disfrutar en familia y no se trataría solamente de Alaïa Costa, pues les llegó una particular visita.

A través de Facebook fue que López mencionó que en casa tenían a una persona que había llegado de viaje y querían disfrutar con ella los pocos días que vaya a estar en Miami. Por ello, la también actriz compartió un video de más de tres minutos donde se les ve la agradable tarde que pasaron.

“Hola, hola mi gente linda! Alaïa y yo estamos muy felices de recibir en casa a una personita muy especial y decidimos disfrutar y compartir de una tarde de piscina. ¿Cómo disfrutan el Día del trabajador o Labor Day?”, fue el mensaje que envió la puertorriqueña.

Aqua, quien es la sobrina nieta de Adamari, fue la persona que se trasladó desde Puerto Rico a la ciudad donde ella se encuentra residenciada. Sin embargo, no pasará muchos días en Estados Unidos, así lo dejó saber la presentadora de televisión en el audiovisual que compartió con sus más de 8,3 millones de seguidores que tiene en Facebook.

“Esta preciosura es mi sobrina nieta y está de visita de Puerto Rico y entonces se nos ha ocurrido como hace un calor tremendo meternos en la piscina”, explicó la presentadora de ‘Hoy Día’.

López y su pequeña hija han dejando claro que la intención es compartir y gozar con Aqua cada segundo que ella permanezca de visita. Por ello, recalcó que: “Vamos a ponernos a disfrutar y a compartir un ratito lindísimo ya que esta princesita se va en unos días y nosotros queremos seguir“.

Antes de finalizar mencionó que la madre de la chiquita “no nos la quiere dejar”.

