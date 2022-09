Exempleado de Britney Spears critica a Kevin Federline y asegura que la cantante es una gran madre

Britney Spears es una “gran madre”, ha revelado su ex asistente. La estrella del pop tiene a sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, con su ex esposo Kevin Federline – a quien se le concedió la custodia completa cuando se divorciaron en 2006 -.

Ahora, el amigo íntimo de la intérprete de ‘Toxic’, Sean Philip, ha insistido en que ella siempre fue “increíble” con sus pequeños, a pesar de las declaraciones de que no la han visto “en meses”.

En una reciente visita al programa ‘Lorraine’ de ITV, Sean aseguró: “No he sido testigo de nada más que de que era una gran madre para sus hijos, muy práctica. Cuando Sean Preston nació en 2006, yo lo cuidaba con ella e íbamos al zoológico, al parque infantil… Nunca la he visto ser menos que increíble con sus hijos. Es muy práctica. Sólo puedo decir que es una buena madre“.

La intérprete de ‘…Baby One More Time’ recuperó el control de su millonaria fortuna y de varios aspectos de su vida después de que en noviembre de 2021 se pusiera fin a una tutela de 13 años regida por su padre Jamie, por lo que los comentarios de Sean llegan apenas unos días después de que Kevin y sus hijos ofrecieran una entrevista para ’60 Minutes Australia’, en la que el ex bailarín insistió en que el acuerdo había sido “algo bueno” para la cantante.

Sean aseguró que si bien respeta lo que siente la familia de la cantante, no está de acuerdo con que Kevin exhiba a la cantante en la televisión, pues considera que la medida “no ayudará”.

“Los niños tienen derecho a sus sentimientos, pero no estoy de acuerdo con que Kevin los ponga en ’60 Minutes Australia’ – si hay alguna preocupación sobre ella – hacer algo con Kevin ahora no va a ayudar“.

El extrabajador también añadió que la intérprete de ‘Womanizer’ -que se casó con el actor Sam Asghari, de 28 años, en junio, pero que optó por no invitar a sus padres ni a su hermana a la boda- es “más profesional” de lo que la mayoría de la gente conoce y mantiene la esperanza de que vuelva “con fuerza” en algún momento.

“Esta mujer es más profesional de lo que se sabe, su capacidad de actuación es una locura. Va a volver con fuerza. Creo que al final todo saldrá bien“, finalizó.

