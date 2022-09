Gio Reyna se estrenó en la Champions League con doblete de asistencias en el triunfo del Borussia Dortmund [Videos]

El estadounidense Giovanni Reyna había partido en el banco de suplentes en el estreno del Borussia Dortmund en la Champions League, pero la lesión de un compañero lo obligó a salir temprano para guiar a su equipo el triunfo 3-0 contra el FC Copenhague​​.

Exactamente al minuto 23 el belga Thorgan Hazard tuvo que abandonar la cancha por lesión y el entrenador Edin Terzic se decidió por mandar a la cancha al jugador de la USMNT. Antes de la noche de este martes Reyna tenía solo dos asistencias en la Liga de Campeones, pero ante Copenhague se despechó con otras dos.

La primera fue gracias a una jugada colectiva con el portugués Raphaël Guerreiro, realizaron paredes en el parea y cuando Reyna pudo terminar la jugada prefirió dar un pase más que terminó en gol.

GIO REYNA SERVES IT UP. RAPHAËL GUERREIRO FINISHES IT. 🔥 pic.twitter.com/TEFtyEkkAZ — UCL on Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 6, 2022

El definitivo 3-0 lo marcó la joya Jude Bellingham al minuto 83, en otra acción que culminó con pase gol del norteamericano Reyna. Recibió por derecha, levantó la cara y puso un baló al área del punto penal para que rematara el alemán. GIO REYNA FINDS JUDE BELLINGHAM. DORTMUND ARE RUNNING RIOT IN THEIR #UCL OPENER. 🔥 pic.twitter.com/zsou9msLCs— UCL on Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 6, 2022

Gio Reyna fue el primer jugador de la Selección USMNT que repartió dos asistencias en Liga de Campeones desde la temporada 2010/2011. Por eso desde la cuenta del combinado estadounidense felicitaron al jugador por su actuación.

El seleccionador Gregg Berhalter tiene a Reyna como uno de esos jugadores baluartes en los que confiará para avanzar a octavos de final en el Mundial Qatar 2022. 🖤💛🇺🇸 https://t.co/p7iYUHkGLP— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 6, 2022

