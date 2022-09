Histórico: Selección femenina de EE.UU. firma acuerdo para la igualdad salarial [Fotos]

El fútbol de Estados Unidos vivió un momento histórico este martes, luego de la firma del convenio colectivo que establece la igualdad salarial en las selecciones femenina y masculina durante los próximo seis años, siendo la primera federación del mundo que logra un acuerdo de este tipo.

Luego del partido amistoso entre la selección femenina de EE.UU. y Nigeria, celebrado en el estadio Audi Field de Washington, el personal de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) llevó una mesa hasta el campo y en presencia de la presidenta de dicho ente, Cindy Parlow, se firmó el histórico acuerdo.

“Quiero dar las gracias a todos por el apoyo, por los mensajes en las redes sociales, por los cánticos de ‘igualdad de pago’. Ustedes marcan la diferencia y son de verdad los mejores aficionados del mundo“, expresó Becky Sauerbrunn, capitana de la selección.

The Captain is speaking. 🎤 pic.twitter.com/neuHkTNHSi — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) September 7, 2022

Por su parte, Cindy Parlow también tomó la palabra para felicitar a todos los involucrados. “Tengo que dar mucho mérito a todos los involucrados. La selección femenina y su asociación de jugadoras, la selección masculina y su asociación de jugadores, y todos en la Federación. Muchas personas dieron su aportación y trabajaron juntas para que esto pasara“, afirmó.

La firma de este convenio fue “la guinda del pastel” en una tarde que ya era de alegría puesto que el conjunto estadounidense extendió a 13 el número de victorias consecutivas tras imponerse al equipo africano por 2-1. Sin embargo, también vieron finalizada una racha de nueve partidos sin recibir goles.

La USSF y las asociaciones de jugadoras y jugadores de las selecciones nacionales estadounidenses llegaron el pasado 18 de mayo a un acuerdo histórico para un nuevo convenio colectivo que logra la igualdad salarial en el fútbol profesional en el país. A historic moment for soccer around the world.



Let's sign!✍️ pic.twitter.com/bQNN4Pjuuq— U.S. Soccer (@ussoccer) September 7, 2022

Con esto, el ente rector del fútbol estadounidense garantizará “igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos”, según informó en un comunicado oficial, y se convierte de esta manera en la primera federación en igualar los premios por participar en la Copa del Mundo tanto para la selección femenina como para la masculina.

Los convenios colectivos estarán en vigor hasta 2028 e incluyen “compensación idéntica por todas competiciones incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la introducción de un mecanismo idéntico para compartir todos los ingresos comerciales de ambos equipos”.

