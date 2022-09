Justin Bieber anuncia la cancelación de su gira ‘Justice World’ por problemas de salud física y mental

Después de luchar contra el síndrome de Ramsay-Hunt a principios de este año, que dejó la mitad de su rostro paralizado, Justin Bieber regresó al escenario en julio pasado con su gira ‘Justice World’, pero ahora asegura que necesita otro descanso.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Bieber anunció que cancelará docenas de presentaciones programadas de su tour, esta vez por problemas de salud física y mental explicando que estaba abrumado por el agotamiento.

“A principios de este año, hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay-Hunt, donde mi cara estaba parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa de América del Norte del Justice Tour”, es como inició su comunicado.

Al intérprete de ‘Love Yourself’ aún le quedaban 70 espectáculos por completar antes de concluir en marzo de 2023, sin embargo, lo único que quiere es priorizar su salud.

“Después de descansar y consultar con los médicos, la familia y el equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Hice seis shows en vivo, pero me pasó factura. Este fin de semana pasado actué en Rock in Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud una prioridad en este momento”, recalcó.

“Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar” Justin Bieber

Finalmente, el esposo de Hailey Bieber agradeció a sus fans por su apoyo durante su batalla contra el síndrome del que requirió una pausa de casi dos meses.

“He estado muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los amo a todos apasionadamente!”, culminó.

Sigue leyendo: Justin Bieber: “por favor, recen por mí”, el Síndrome de Ramsay Hunt se está volviendo difícil para el cantante

– Justin Bieber se refugia en la fe para sobrellevar sus problemas de salud

– Justin Bieber está de vuelta en el escenario tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt