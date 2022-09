Niurka Marcos se desata contra Salvador Zerboni, Ninel Conde y Daniella Navarro durante un particular juego

Niurka Marcos siempre tiene opiniones muy particulares que no tiene miedo de callar. En esta ocasión la cubana ex participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dejó saber lo que piensa acerca de Cynthia Klitbo, Salvador Zerboni y Daniella Navarro. Con estos dos últimos compartió recientemente dentro del reality show de Telemundo.

Niurka Marcos estaba jugando junto a Julián Gil en ‘Siéntese quien pueda’, el programa al que asistió como invitada durante varios días. El juego consistía en salvar o dejar sin salvavidas en el mar a varias personalidades del mundo de entretenimiento y allí aparecieron esos tres famosos sobre los que la cubana expresó sus particulares opiniones.

Cuando Salvador Zerboni apareció, lo salvó y ella dijo: “Ese lo voy a dejar que siga viviendo para que siga sufriendo porque está tan peleado con la humanidad que sufre más vivo que muerto”.

La siguiente fue Ninel Conde, ‘el bombón asesino de México’. A ella, Niurka Marcos decidió salvarla en el juego y dijo: “No, dejala. Ella solita se ahoga”.

Más adelante estaban Cynthia Klitbo y Daniella Navarro. Ellas dos no recibieron el salvavidas en el juego por parte de Niurka Marcos. “Vamos a tirar a los tiburones a estas dos gárgolas de acá. A Cynthia por ardida y a está por creerse yo, explicame, eso no se puede. No puedes ser yo”, expresó la cubana y actual novia de Juan Vidal, con quien inició una relación dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’.

En este particular juego la primera personalidad que apareció para ser salvada o no fue Alicia Machado, ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Sin dudarlo ni un segundo Niurka Marcos decidió no salvarla en el juego y además manifestó su enojo, pues de acuerdo a lo que narra la cubana Alicia Machado habría tratado mal a fanáticos del reality show.

“¡Esa que se ahogue! Por venenosa, demasiado fría de su alma. Trató mal al fandom, a la raza, no se puede tratar mal a la audiencia. Aparte, hipócrita y convenenciera”, dijo Niurka Marcos sobre Alicia Machado.

