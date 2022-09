Lili Estefan se sube a un pequeño auto con Carlitos ‘El Productor’ y lo golpean al encontrarse con una puerta

Lili Estefan se subió en un pequeño carrito eléctrico junto a Carlitos ‘El Productor’ para llegar al set de ‘El Gordo y La Flaca’. La presentadora de televisión de origen cubano empezó siendo llevada por el carro, pero terminó ayudándolo a rodar bajando uno de sus pies e impulsandose con él mientras Carlitos reía.

Luego de una curva, estaba la puerta de entrada al set del programa de Univision y allí, tras intentar pasar, el auto chocó ligeramente pues era muy grande para la pequeña entrada, y Carlitos y Lili Estefan rieron mientras ella se bajaba del vehículo.

“Y así llegó @liliestefan al estudio con @carlitoselproductor”, escribió el programa de televisión al compartir el video del momento en su cuenta de Instagram. Este clip tiene más de 5,000 me gustas y varios comentarios.

“Esos momentos simples de entretenimiento le hace el día a uno”, “Está muy bueno Qué risa”, “eres tan bella nos haces reír mucho”, “Carlitos es único saludos” y “ustedes son un show” son algunos de los mensajes que le dejaron a la conductora y al productor de ‘El Gordo y La Flaca’ en está publicación.

Hace algunos días Lili Estefan y Carlitos ‘El Productor’ también formaron parte de un video que se subió a las redes sociales del programa y en el que están junto a Raúl de Molina, quien expresó su descontento con la situación que estaba ocurriendo.

Al presentador le lanzaron cerditos de juguetes en el programa y a él no le causó gracia la situación y manifestó su enojo ante las cámaras. “Ahora de verdad, lo que estaba hablando al principio del show. ¿Ustedes creen qué es para que me hagan esto? They bullying me, están bullying me todo el tiempo”, dijo Raúl de Molina.

Sigue leyendo: El costoso perro que Anuel le regaló a Yailin ya tiene cuenta de Instagram

Aseguran que Chiquis Rivera se comprometió con su novio en una cena muy romántica

Rosalía suelta su gran amor por Shakira en su concierto en Colombia

Niurka Marcos queda muy contenta con la visita de Juan Vidal a su trabajo