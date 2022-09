Aseguran que Chiquis Rivera se comprometió con su novio en una cena muy romántica

Se rumora que Chiquis Rivera se habría comprometido con su novio Emilio Sánchez tras una muy romántica velada que disfrutaron y que la cantante e hija de la fallecida artista Jenni Rivera compartió en sus redes sociales.

La cuenta de Instagram ‘Chamonic’ asegura que la hija mayor de ‘La Diva de la Banda’ estaría ya lista para contraer matrimonio con el fotógrafo. “Me cuentan que Chiquis se comprometió con su novio Emilio ,el día de ayer !!! Así que pronto seguro lo comparte tiempo al tiempo”, indicaron desde esa cuenta especializada en el mundo del arte y el entretenimiento.

En los videos que compartió Chiquis en sus historias de Instagram se aprecia una escena muy romántica. Pétalos de rosas adornando el piso, muchas velas, una mesa decorada muy lindamente y la gran sorpresa de la cantante de origen mexicano mostrando todos los detalles de la cena que estaba por tener.

Para esta cena Chiquis lució un vestido muy veraniego, suelto y sin tirantes. Además, llevaba maquillaje muy natural y su cabello recogido en una cola.

Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez mantienen una relación sentimental desde hace algún tiempo. Hace casi un año la cantante habló acerca de su novio y del matrimonio:

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor?¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme”, dijo Chiquis. “Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, señaló más adelante en un podcast.

Chiquis Rivera estaba casada con Lorenzo Mendez y la separación legal se hizo oficial en el mes de julio cuando finalmente firmaron el divorcio.

Sigue leyendo: Chiquis Rivera se adelanta al Halloween con este sensual disfraz

Chiquis Rivera se tatúa los labios, pero todo sale fuera del plan por beberse unos tragos

Becky G y Chiquis Rivera se unen y deslumbran con ajustados vestidos negros

A Chiquis Rivera le masajean todo el cuerpo con barro y una crema para la celulitis