Shannon de Lima se despide de Venezuela sin camisa y una sábana en la cintura

La modelo Shannon de Lima durante el fin de semana estuvo compartiendo varias imágenes de un emotivo viaje que realizó, y es que visitó la tierra que la vio nacer, se trata de Venezuela y qué mejor manera de hacer el momento tan especial que ir a uno de los lugares turísticos más destacados de la nación. Por ello, no perdió la oportunidad de ir al Parque Nacional Canaima.

Sin embargo, en horas de la tarde de este martes compartió en su cuenta personal de Instagram varias imágenes donde se puede apreciar los gratos momentos que llegó a vivir en el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Además, escribió: “Hasta la próxima. Canaima – Venezuela“.

“Qué bello mi país, tengo que ir a Canaima”, “Qué espectacular”, “Qué bello”, “Eso se ve del otro mundo”, “Espectacular mi Puerto Ordaz”, “Shannon, eso es un lugar maravilloso”, “Qué hermosa es Venezuela y su magia en esos hermosos paisajes”, “Qué lugar tan exótico”, “Y tú dejaste esa belleza de paraíso y yo deseando estar ahí”, “Felicidades linda, bella experiencia”, “Algún día iré, gracias por compartir”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

“El Parque Nacional Canaima se deriva de la gran variedad de ecosistemas que presenta, así como por la diversidad de recursos naturales y socioculturales, en especial por las comunidades indígenas que habitan en sus espacios”, manifestó de Lima en una de las fotos que compartió para que sus más de 2,5 millones de seguidores conocieran más del país donde nació.

La exesposa de Marc Anthony, quien tiene 33 años no pudo evitar subir la temperatura en su perfil de la camarita, debido a una foto que le tomaron y donde se muestra en un mini traje de baño, al tiempo que está rodeada de grandes rocas y al fondo se puede apreciar el momento cuando cae una gran cascada de agua. View this post on Instagram A post shared by Shannon De Lima (@shadelima)

La venezolana realizó varios recorridos, uno de ellos fue en un helicóptero para poder observar desde arriba el Salto Ángel, mientras que en otras imágenes compartió que pasó un día divertido junto a los monos.

